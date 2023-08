Platani ammalati, avviato abbattimento ad Avellino

Cominciate ad Avellino le operazioni di abbattimento di tredici platani secolari affetti da 'cancro colorato', malattia che si sviluppa a livello della corteccia. L'intervento si è reso necessario per impedire l parassita di attaccare gli alberi ancora sani che in Viale Italia da decenni costituiscono la cifra riconoscibile del capoluogo irpino. La decisione dell'abbattimento è stata assunta dall'ufficio fitosanitario della Regione Campania. L'assessore comunale alle politiche ambientali e al verde pubblico del comune di Avellino, Giuseppe Negrone, ha comunicato che le operazioni di abbattimento si concluderanno a metà di agosto. Il comune di Avellino, nel Piano del Verde approvato in consiglio comunale, ha censito 8.700 alberi e un milione e 200 mila metri quadrati di verde pubblico.



