Operazione antidroga della Polizia a Casoria, due arresti

Operazione antidroga della Polizia a Casoria: due giovani napoletani sono stati arrestati per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente e, uno, anche per detenzione di armi clandestine.

I fatti ieri sera, quando gli agenti della Squadra mobile di Napoli e dei Commissariati di Scampia e Poggioreale hanno controllato alcuni appartamenti di uno stabile nella zona periferica di Casoria dove si sospettava potesse trovarsi della droga. E, in effetti, nell'abitazione di un 32enne gli investigatori hanno rinvenuto 10 involucri di marijuana del peso di un chilo e 200 grammi, 10 panetti di hashish del peso di 5 chili e 400 grammi e un contenitore metallico contenente 60 grammi di marijuana. Inoltre, in una bombola di gas vuota, ideata con un sistema creato appositamente per consentirne l'apertura, i poliziotti hanno rinvenuto 3 pistole con matricola abrasa e 182 cartucce di diverso calibro.

Nella casa di un 31enne napoletano, invece, sono state trovate sette buste contenenti 1.140 grammi di cocaina, 114 involucri per un peso pari a 50 grammi sempre di cocaina, 4 bilancini di precisione e 4.970 euro, ritenuti frutto dello spaccio.



