Incassa 13mila euro dal RdC, denunciato per truffa

Ha percepito circa tredicimila euro del reddito di cittadinanza fornendo false dichiarazioni.

Un 50enne di Castelfranci, in provincia di Avellino, è stato denunciato per truffa alla Procura. Non avrebbe avuto titoli per ricevere il sostegno e nel tempo aveva omesso di comunicare le informazioni sulle eventuali variazioni del reddito e su beni immobili di proprietà. I militari hanno segnalato il caso all'Inps per procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.



