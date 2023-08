Comune di Napoli,stop taglio del Pnrr per i nostri progetti

Il Consiglio comunale di Napoli all'unanimità dice no al taglio delle risorse del Pnrr per i progetti di Restart Scampia e di Taverna del Ferro. L'aula ha approvato una mozione firmata da tutti i consiglieri, e dunque da tutte le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, in cui chiede al Governo "che nessuna misura del Pnrr già programmata ed impegnata ab origine per gli interventi di riqualificazione di Restart Scampia e di Taverna del Ferro, nonché di ogni altro intervento già finanziato nell'ambito del territorio comunale di Napoli, venga distratta e destinata altrove, assicurando fin da subito che quanto già stanziato venga confermato al fine di dare avvio ai lavori previsti già dal prossimo mese di settembre".

La mozione sarà inviata al Governo già nella giornata di domani. Nella mozione il Consiglio comunale di Napoli definisce "incomprensibile e penalizzante l'inversione di marcia e la scelta del Governo di tagliare queste risorse" e ritiene "non rassicuranti le recenti dichiarazioni del ministro Fitto" rispetto al fatto che questi progetti saranno sostenuti da altri programmi di finanziamento "trascurando di considerare - si sottolinea nella mozione - che le procedure straordinarie fin qui utilizzate sono state proprio quelle concesse in deroga per il Pnrr".



