Anziana chiama carabinieri e sventa truffa

Ci hanno provato, ma l'anziana donna non ci è cascata e dopo aver chiamato i carabinieri ha consentito di identificare il truffatore.

È accaduto a Baiano, in provincia di Avellino, dove un finto corriere ha telefonato a una donna ultra ottantenne dicendole che di lì a poco avrebbe dovuto consegnare un pacco destinato al nipote con pagamento in contrassegno di 1.350 euro. L'anziana ha detto di aspettarlo ma subito dopo ha chiamato il 112. Una pattuglia di carabinieri in borghese si è spostata nei presso dell'abitazione e, al suo arrivo, ha bloccato il 'corriere'. Si tratta di un ventenne residente in provincia di Napoli che è stato denunciato per tentata truffa.



