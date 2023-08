Un arresto al giorno per droga a Scampia, preso un altro pusher

Un arresto al giorno per droga, tra le vele di Scampia. L'ultimo dei carabinieri alla Vela Rossa: a finire in manette un 41enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Dopo ore di appostamento, i militari sono riusciti a bloccare pusher e clienti. Il 41enne è stato trovato in possesso di 46 dosi di crack , 22 dosi di cocaina, 56 dosi di eroina e 38 dosi di cobret. Sequestrata anche la somma di 460 euro in contanti.

L'arrestato è in attesa di giudizio mentre i carabinieri di Scampia stanno già 'osservando' altri androni.



