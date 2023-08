Truffatori in azione ad Ischia, bloccati dai carabinieri

Truffatori di anziani in azione sull'isola d'Ischia, bloccati in extremis dalle forze dell'ordine: è successo a Forio dove i carabinieri della locale stazione hanno bloccato e denunciato due pregiudicati, di 22 e 30, provenienti da Santa Maria Capua Vetere e da Casalnuovo di Napoli.

I due avevano provato a raggirare un 78enne con la tecnica del finto corriere e di un pacco in arrivo da pagare in contanti: l'anziano aveva abboccato ma, mentre attendeva il presunto corriere, aveva accennato al figlio della telefonata ricevuta.

La richiesta di aiuto al 112 è immediata e l'intervento dei Carabinieri è tempestivo: la gazzella arriva giusto in tempo per bloccare i 2 mentre stanno per entrare nell'abitazione della vittima. Per i truffatori è scattata una denuncia a piede libero e la proposta per l'applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola verde.



