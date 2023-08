Rifò diventa caso studio per Google Ads grazie a WebGas.net

Rifò, marchio specializzato in abbigliamento rigenerato prodotto a chilometro zero, è "un caso studio di successo" per Google Ads. La piattaforma - è scritto in una nota - "ha avuto un ruolo centrale per l'espansione di questo brand nei nuovi mercati con un incremento delle vendite in Europa e un ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) annuo del 420% a dicembre 2022. Rifò ha registrato un notevole aumento del ROAS: +831% in tutti i mercati a dicembre 2022 e +980% in Italia. E questi sono solo alcuni dati estrapolati del caso studio che sarà presentato a settembre".

Nella sua scalata al digitale, Rifò ha ricevuto, spiega sempre la nota, "un fondamentale supporto da WebGas.net, azienda specializzata in strategie digitali e performance marketing con una forte presenza nazionale e internazionale (partner ufficiale di Google, Meta, Shopify, Klaviyo & Hubspot). Nello specifico per Rifò, WebGas.net ha ideato strategie di marketing digitali personalizzate, basate sulla combinazione di campagne mirate su Google Ads, un sito web ottimizzato e una strategia di social media marketing, volta ad aumentare la visibilità del brand ed a consolidarne la presenza nel web".

WebGas.net "ha sposato il progetto di Rifò, espressione di quelle good practices in grado di conciliare tradizione e innovazione, e lo ha accompagnato sul mercato digitale, dove è emerso come brand di moda sostenibile". «E' un privilegio lavorare a stretto contatto con Rifò, un'azienda sorprendente che ha dimostrato di possedere valori straordinari, che meritano di essere diffusi - dichiara Giovanni Tresca, Chief Marketing Officer di WebGas.net - Il loro impegno per il rispetto ambientale e la valorizzazione del made in Italy è un esempio da seguire non solo nel settore della moda. E Google Ads ha premiato questa loro capacità».

Rifò, si evidenzia nella nota, "è un brand dalla concezione pionieristica, che crea capi d'abbigliamento di alta qualità realizzati con materiali rigenerati provenienti dal recupero di vecchi tessuti. L'azienda ha sposato la filosofia del riciclo e dell'economia circolare, trasformando rifiuti tessili in nuovi prodotti moda dal design contemporaneo ed essenziale". «Il supporto che WebGas.net ci fornisce è prezioso – dichiara Niccolò Cipriani, Founder di Rifò - Un aiuto costante che spesso va oltre all’impostazione delle campagne adv, ma abbraccia tutti i piani del marketing. Lavorare con WebGas.net è come lavorare con una parte integrante del team Rifò e questo è molto raro quando, come brand, si tende a fare outsourcing verso agenzie». L'esperienza di Rifò dimostra come l'innovazione e la tradizione possano interagire tra loro e trasformarsi nella chiave per il successo nel mercato digitale.



