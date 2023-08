'Il Teatro cerca Casa' porta gli spettacoli nei salotti di Eboli

Un viaggio da Napoli a Eboli con 'Il Teatro cerca Casa', la rassegna di spettacoli itineranti nei salotti privati, ideata dal drammaturgo Manlio Santanelli; giovedì 3 agosto alle 21 si assisterà al concerto 'Masiello canta Viviani' di e con Massimo Masiello, accompagnato al piano dal maestro Luca Mennella.

"Si tratta di un recital semplice e diretto - spiega Masiello - omaggio sentito a uno dei maggiori rappresentati del nostro teatro, a un grande uomo di scena a tutto tondo di fine Ottocento: attore, scrittore, poeta, compositore. Sicuramente uno degli esponenti più illustri della drammaturgia napoletana novecentesca".

Masiello racconta Raffaele Viviani attraverso una carrellata di personaggi, che compongono il suo complesso universo teatrale: O' guappo nnammurato, O' marenaro nnamutato, Nu tripulino napulinano, L'ultimo scugnizzo, 'A rumba de scugnizze, e altri prendono corpo e voce, grazie all'attore e cantante, che li porterà in scena, accompagnato al pianoforte da Mannella, arrangiamenti dello spettacolo di Luigi Tirozzi.

"La modalità scelta per costruire la nostra rassegna - spiega Santanelli - è sempre quella di ampliare il nostro circuito, dando vita a una rete che consenta agli spettacoli di andare in tournèe in diversi appartamenti-teatro e così di incontrare ogni volta un pubblico nuovo, che stavolta troviamo a Eboli".

Per assistere agli spettacoli della rassegna organizzata da Livia Coletta, è necessaria la prenotazione chiamando al 3343347090 o allo 0815782460, oppure attraverso il sito www.ilteatrocercacasa.it.



