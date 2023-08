Fuga di gas metano nel centro di Avellino, evacuato un palazzo

Durante i lavori di scavo per un allacciamento fognario è stata tranciata una tubazione del gas che ha provocato la fuoriuscita del metano. È accaduto nella tarda mattinata ad Avellino, nella centrale via Tagliamento.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona dopo aver fatto evacuare precauzionalmente i residenti di un edificio limitrofo.

Non si registrano persone ferite. I tecnici della società che gestisce la distribuzione hanno provveduto a riparare la condotta danneggiata dai mezzi meccanici utilizzati sul cantiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA