Due auto incendiate nell'Avellinese, indagano i carabinieri

Sarebbero di origine dolosa gli incendi appiccati a tre auto a Solofra e Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Il primo si è verificato in via Sant'Andrea, nel centro di Solofra, tre ore dopo la mezzanotte: le fiamme hanno distrutto due auto e danneggiata una terza.

Danni anche alla facciata di un'abitazione vicina.

Un'ora dopo, a Monteforte Irpino, in via Nazionale, le fiamme hanno distrutto un'auto in sosta. In entrambe le situazioni sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino che hanno spento i roghi e messo in sicurezza le zone interessate. Indagano i carabinieri.



