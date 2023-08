Asia parte con il piano del Comune di Napoli su 'Agosto pulito'

"Agosto pulito" con attività di pulizia profonda in oltre 100 strade. E' questo il piano del mese organizzato dal Comune di Napoli, tramite Asia, per un forte spazzamento e lavaggio delle strade per una città sempre più accogliente nei confronti dei turisti e vivibile per i partenopei.

Il piano parte oggi e prevede spazzamento meccanizzato e lavaggio, lavaggio dei cestini e del marciapiede in punti di maggiore sporcizia, pulizia sotto e intorno alle campane con lavaggio a terra e contenitore esterno, lavaggio a terra con i lavabidoncini e diserbo. Il progetto, in continuità con Quartiere pulito 2023, è stato promossa dall'assessore Santagada, su indicazione del sindaco Manfredi "con la finalità - spiega Santagada - di far trovare ai tanti turisti una città accogliente e ai cittadini al rientro delle vacanze strade pulite. Per questo abbiamo chiesto ad Asia di mettere in campo una sorta di 'cambio di stagione', approfittando della riduzione dei rifiuti quotidiani".

Asia si è preparata quindi ad affrontare il mese di agosto curando le zone di Napoli amate dai turisti ma anche lavorando con l'idea di "cambio di stagione" i quartieri dei partenopei.

L'Asia è da oggi impegnata nel centro di Napoli, facendo interventi intensi sulle principali strade, ma un forte impegno ci sarà in tutti i quartieri della città. Come da statistiche di Asia, infatti, le due settimane centrali di agosto portano a un calo medio del 40% dei rifiuti, mentre nella prima e nell'ultima settimana di agosto c'è un -20% di rifiuti. "Abbiamo due fronti - spiega l'amministratore delegato di Asia Domenico Ruggiero - che seguiamo dando lo stesso peso e che in agosto possiamo fare con impegno più forte, pulendo in maniera radicale le attrezzature. Lavoriamo in una città grande a cui daremo in questo mese un'impronta radicale di pulizia in tutti i quartieri, igienizzando le campane adibite alla raccolta differenziata, ma ci impegniamo anche per dare un centro più pulito perché i turisti possano goderselo sereni".



