All'Accademia Augusteo formazione artistica di giovani talenti

Con l'intento di formare giovani talenti nel percorso delle 'Performing Arts' e della commedia musicale nasce a Napoli l'Accademia Augusteo che darà l'opportunità ad allievi dagli 8 ai 25 anni, suddivisi in tre fasce d'età, di raggiungere, annunciano i promotori, "una solida preparazione tecnica, teorica e pratica nella recitazione, danza e canto, e nelle discipline delle arti dello spettacolo in genere, utili al completamento della formazione artistica di un performer".

I corsi si svolgeranno nel Teatro Augusteo e nel Politeama, da ottobre prossimo a giugno 2024. Saranno attivati, si sottolinea, "workshop con artisti e operatori dello spettacolo di fama nazionale", incontri con artisti e compagnie "all'interno di spazi di grande fascino e prestigio, solitamente inaccessibili al pubblico". Gli allievi saranno a contatto "con ambienti professionali di rilievo, attraverso un percorso che potrà aiutarli a raggiungere il successo". Collaboreranno con l'Accademia personalità come Carlo Morelli, Luciano Melchionna, Ciro Villano, Serena Stella, Luigi Russo, Manù Squillante, Gianluca Merolli, Andrea Palotto, Andrea Verzicco, Annarita Villacaro, Salvatore Perugino, Carlo Caracciolo, Luigi Nappi, Chiara Barassi e altre che saranno annunciate prossimamente.

Sono previsti, inoltre, corsi di insegnamento nel Teatro Pierrot del quartiere Ponticelli, dedicati ai residenti della VI Municipalità. Dal 6 settembre 2023 via ai provini, il cui superamento permetterà l'iscrizione all'Accademia Augusteo.

Bando e info su teatroaugusteo.it o ai contatti: 08119720450 (anche WhatsApp) - accademia@teatroaugusteo.it



