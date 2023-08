A 15 anni in piazza con uno scooter rubato, 'l'ho trovato'

A 15 anni in piazza con uno scooter rubato. E quando i carabinieri gli hanno chiesto cosa ci facesse con un mezzo rubato, lui ha risposto così: "L'ho trovato in strada e ho deciso di farmi un giro".

Sono stati i militari di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) a notare il ragazzino a bordo di un motociclo Honda Sh. Lo scooter non aveva le chiavi e dal quadro dei comandi fuoriuscivano dei fili elettrici utilizzati per mettere in moto il mezzo. Alle domande dei carabinieri, il 15enne ha risposto che lo aveva trovato. Da accertamenti successivi, è poi risultato che lo scooter era sta rubato il 27 luglio scorso ad Ercolano. Il minorenne è stato denunciato per ricettazione e affidato alla propria madre mentre lo scooter è stato consegnato al legittimo proprietario.



