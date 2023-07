Un presidio dei Carabinieri a Sant'Anastasia

"Siamo contenti di avere ancora un presidio dell'Arma sul nostro territorio per la sicurezza dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Sant'Anastasia (Napoli), Carmine Esposito, al termine della benedizione del presidio dei Carabinieri in una palazzina di proprietà comunale che è destinata ad ospitare anche la nuova stazione dell'Arma. "È con immenso piacere - ha aggiunto Esposito - che ho accolto gli uomini dell'Arma e pregato con loro insieme a padre Giorgio Tufano che ha benedetto i locali dove da oggi lavoreranno per la sicurezza di Sant'Anastasia". I locali, che fino a qualche mese fa ospitavano il centro vaccini anticovid, saranno aperti all'utenza per la ricezione delle denunce. Alla cerimonia di insediamento e benedizione, hanno preso parte alcuni esponenti della giunta e del Consiglio comunale, ed il comandante dell'ex stazione dei carabinieri di Sant'Anastasia, Biagio Cannone. I militari dell'Arma fino a qualche settimana fa, stazionavano in un appartamento di proprietà di un privato, ed a loro l'amministrazione comunale ha poi destinato l'immobile di via Primicerio che sarà oggetto di ristrutturazione per la riapertura della stazione locale.



