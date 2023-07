Un motociclista muore in incidente stradale, ferita una passante

Un 42enne di Piano di Sorrento (Napoli) è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi la notte scorsa poco dopo le 2 al km 12 della statale 145 "Sorrentina". L'uomo era in sella a uno scooter Sh quando per cause in corso di accertamento è andato a scontrarsi con una Renault Captur con a bordo una coppia di 19 e 18 anni che proveniva dal senso di marcia opposto. A causa dell'impatto il centauro è morto sul colpo. Illesi i due ragazzi.

Nell'incidente è rimasta ferita anche una 16enne che si trovava a piedi in attesa di poter mangiare qualcosa nei pressi di un furgone che vende panini e bevande sulla strada. La minorenne sarebbe stata colpita dal corpo in caduta del 42enne.

Per lei una ferita lacero-contusa alla testa.

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, e quelli della sezione radiomobile della locale compagnia, hanno sequestrato i veicoli mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.



