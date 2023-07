Uil, via il reddito? lavoratori Inps pagano scelte non adeguate

"L'avevamo previsto che si sarebbero create tensioni per effetto della sospensione del reddito di cittadinanza e la scelta di comunicarlo con un sms non è stata certamente felice. E' ovvio che in territori come quello napoletano, a forte densità di fasce di povertà, ci si ritrovi poi, anche a causa del periodo feriale, assolutamente impreparati a dare risposte adeguate". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.

"Va tutta la nostra solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori dell'Inps che pagano scelte assolutamente non adeguate a fronteggiare una situazione di emergenza sociale.

Eravamo e siamo contrari al fatto che il reddito possa sostituire il lavoro ma allo stesso tempo, pur contrastando le illegalità che si sono verificate, sosteniamo che è necessaria una soluzione che contrasti la povertà in una realtà come quella del Mezzogiorno", conclude Sgambati.



