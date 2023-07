Rottamazione cartelle, comune Cicciano approva regolamento

Il consiglio comunale di Cicciano (Napoli), ha approvato il regolamento "per la definizione agevolata delle entrate municipali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi", consentendo ai cittadini di pagare in un'unica soluzione o in 18 rate e senza interessi. Il nuovo regolamento, in 9 articoli, entra in vigore da subito e consente ai cittadini, che versano in situazioni debitorie con ingiunzione notificata o accertamento esecutivo in corso, dal gennaio 2020 a giugno del 2022, di definire in maniera agevolata il pagamento. I contribuenti potranno decidere di versare quanto dovuto in un'unica soluzione o in 18 rate. La domanda va presentata entro il 20 settembre 2023 e il modello scaricabile, predisposto dal comune, sarà disponibile nei prossimi giorni all'Albo Pretorio. Fanno parte di questa definizione anche i tributi non pagati e le sanzioni al codice della strada e si pagherà solo il tributo senza interessi, spese di notifiche e spese del contenzioso. Nel frattempo il Comune ha anche spedito, la scorsa settimana, 2566 lettere bonarie per i tributi non versati nel 2018: un'operazione per la quale il cittadino verrà informato e potrà provvedere a regolarizzare la sua posizione senza interessi e sanzioni. "E' l'inizio concreto di un percorso solidale per accorciare le distanze tra Comune e cittadino - ha commentato il sindaco Giuseppe Caccavale - Vogliamo aiutare attraverso questo "sportello amico" i contribuenti che si trovano in difficoltà, dando loro la possibilità di rateizzare per evitare spiacevoli prelievi forzati o pignoramenti sui propri conti correnti".





