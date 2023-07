Regione Campania, i Centri per l'impiego non segnalano i fragili

I Centri per l'impiego della Campania "non hanno il compito, né potrebbero averlo, di segnalare ai Comuni quanti, nel novero dei cosiddetti 'occupabili' beneficiari del reddito di cittadinanza, presentino situazioni di particolare disagio per la conseguente presa in carico da parte dei Servizi sociali dei Comuni. I Centri per l'impiego non sono in possesso di informazioni relative alle condizioni di fragilità dei soggetti". Lo sottolinea la Regione Campania in un comunicato "in relazione a notizie apparse su alcuni organi di informazione".

"I sistemi informativi in uso ai Centri per l'impiego, che operano in cooperazione applicativa con i sistemi nazionali - prosegue la nota - non gestiscono notizie utili ad enucleare eventuali casi di fragilità o disagio, ad eccezione dei dati anagrafici e delle schede anagrafiche professionali.

È compito dei Servizi sociali individuare attraverso un'analisi preliminare prima, e multidimensionale poi, eventuali esigenze di prese in carico ai fini dell'attivazione di percorsi individuali di sostegno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA