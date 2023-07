Monte di Procida, nella notte incendio domato dai pompieri

Nella notte i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Principe di Piemonte 56, a Monte di Procida, per un incendio. La natura del rogo è ancora in corso di accertamento ma le fiamme dovrebbero essere partite dalla legnaia adiacente un ristorante e hanno distrutto l'intera area danneggiando lievemente le pareti esterne di un'abitazione e di una pasticceria. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.



