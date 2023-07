Manifestazione a Napoli, uffici Comune presidiati dai vigili

Non si registrano al momento problemi o situazioni di criticità negli uffici dei servizi sociali del Comune di Napoli rispetto alla stretta sull'erogazione del reddito di cittadinanza decisa dal Governo.

A presidiare gli uffici comunali ci sono gli uomini della polizia municipale.

"Sono in costante contatto con i nostri uffici dei servizi sociali - ha detto l'assessore al Welfare, Luca Trapanese all'ANSA - e ringrazio gli uomini della polizia locale per la loro importante collaborazione. Allo stato attuale non ci sono situazioni difficili, gli operatori ci stanno segnalando che qualcuno dei percettori che hanno perso la misura sta arrivando nei nostri uffici ma sono consapevoli della situazione, segno che la nostra campagna di comunicazione, avviata nei giorni scorsi, per spiegare cosa cambia e cosa fare ha funzionato".

Secondo i numeri riferiti, in città sono 170mila i percettori a cui è stato tolto il reddito di cittadinanza perché occupabili. "Chi ha perso il reddito di cittadinanza ed è ritenuto occupabile - ricorda Trapanese - cioè tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico e non ha minori a carico, potrà ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli dei Centri per l'Impiego e l'Inps".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA