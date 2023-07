In fuga dalla Nigeria, ha trovato un cuore nuovo a Napoli

"Grazie a chi mi ha donato il cuore e grazie all'Italia che mi ha restituito la speranza di vivere".

Con queste parole ha voluto ringraziare il personale sanitario dell'ospedale Monaldi di Napoli che si è preso cura di lei nel percorso che l'ha condotta a un trapianto di cuore.

Una storia, la sua, di speranza e di rinascita. La donna ha 44 anni e, 13 anni fa, è arrivata a Napoli dalla Nigeria, fuggendo dalla guerra e dalla povertà, in cerca di un futuro migliore. È stato qui che, circa 10 anni fa, ha scoperto di essere affetta da un grave scompenso cardiaco. Una malattia che ha compromesso la sua normale esistenza, come si legge nella lettera che, una volta guarita e tornata a casa, ha voluto scrivere e ha indirizzato "ai dottori che mi hanno operato, al personale e all'ospedale Monaldi, che mi hanno sempre dato tutta l'assistenza e così tanta umanità".

Quello della donna è stato un percorso lungo fatto di controlli, di ricoveri anche prolungati, di consulti multidisciplinari, che si è concluso nel migliore dei modi. Per lei, infatti, è arrivato l'organo che aspettava da tempo ed è stato possibile effettuare il trapianto.

L'intervento, eseguito dall'equipe del dottor Andrea Petraio, le ha regalato una seconda possibilità che le consentirà di condurre una vita normale e di tornare a sperare nel futuro. La donna è stata infatti dimessa e ora è affidata alle cure dei medici per i controlli di routine.

«Siamo sempre impegnati - afferma Anna Iervolino, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli - nel garantire a tutti i nostri pazienti l'accesso alle cure e la migliore sanità possibile. Le parole di questa giovane donna ci hanno colpito ed emozionato, a lei va il nostro augurio per questa seconda possibilità che la vita e il prezioso gesto di un donatore le hanno regalato».



