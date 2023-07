Criminalità: sindaco Afragola, servono più forze dell'ordine

"Occorre creare con urgenza le condizioni affinché sia disposto un incremento del personale e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine". E' quanto sostiene, in una nota, il sindaco di Afragola, in provincia di Napoli, dopo la "stesa" verificatasi nel rione Salicelle e dopo il ferimento di un uomo avvenuto la notte successiva, sempre nello stesso quartiere.

Il sindaco Antonio Pannone fa sapere di avere ottenuto, per martedì, primo agosto, un incontro con il prefetto di Napoli Claudio Palomba durante il quale chiederà, annuncia, "l'immediata convocazione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per dare manforte alle forze dell'ordine nel nostro territorio e per dare un segnale chiaro a tutta la nostra comunità".

"Non possiamo assolutamente accettare ciò che sta accadendo, - conclude Pannone - non abbasseremo la testa e la guardia di fronte a tutto ciò, non ci tireremo indietro in questa battaglia per la difesa della legalità della nostra Città. Afragola é dei suoi cittadini onesti, non dei camorristi, e lo dimostreremo.

Sono giorni ormai che sono in contatto con tutte le forze dell'ordine del posto, che ringrazio per l'ottimo lavoro investigativo che stanno svolgendo, monitoro la situazione che è in continua evoluzione anche sul fronte delle indagini e ci tengo a sottolineare che il vicesindaco e sottosegretario di Stato Pina Castiello ha già informato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con il quale a breve concorderà apposite iniziative".



