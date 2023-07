Benzina, a Napoli associazione taxi chiede adeguamento tariffe

Un adeguamento delle tariffe per fronteggiare il "caro benzina": è quanto chiede l'associazione tassisti di base in una lettera fatta pervenire, tra gli altri, all'assessore ai Trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.

L'associazione, si legge nella missiva, a seguito delle pressioni pone "nuovamente il quesito dell'adeguamento tariffario, come già discusso circa cinque mesi fa".

"La categoria - conclude l'associazione - rimane sbigottita da questo comportamento istituzionale: oggi ci attanaglia ancora il caro benzina, ci auguriamo che venga al più presto inviata la richiesta all'Autorità di Regolazione dei Trasporti... per dare una dignità ai lavoratori del servizio pubblico non di linea".





