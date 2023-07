Avvocati: consiglieri, maggioranza ignora nostre richieste

"Fornire una completa e corretta informazione" circa gli ultimi fatti "interessanti la vita dell'Ordine degli Avvocati di Napoli". E' questa la motivazione - viene spiegato - alla base del documento predisposto dai consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Altamura, Aprea, Belloni, Longhi, Prisco e Sorge, nel quale, viene spiegato vengono esposti: "quanto accaduto nei primi sei mesi di consiliatura".

I consiglieri, riporta una nota, "stigmatizzano il comportamento dell'attuale governance consiliare, adducendo elementi diametralmente opposti a quelli posti a base della decisione della maggioranza del COA di Napoli ad affidare ad una società privata esterna il delicato compito di portare la Classe all'approvazione del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023".

Nel documento, i consiglieri evidenziano come "l'attuale maggioranza sia rimasta inerte alle loro richieste di procedere con immediatezza secondo le indicazioni fornite dalla Due Diligence del dott. V. Moretta e di indire l'Assemblea della Classe per l'approvazione dei bilanci nel termine normativamente previsto".

Altamura, Aprea, Belloni, Longhi, Prisco e Sorge, inoltre, "contestano la scarsità dei verbali pubblicati; il diniego all'audio registrazione delle sedute consiliari; la mancata predisposizione di alcun piano economico finanziario, finanche di una sola relazione vuoi da parte del tesoriere, vuoi ancora del consulente commercialista contrattualizzato da anni, vuoi infine dell'ulteriore professionista scelto e retribuito proprio per tale compito".

"Le motivazioni addotte dalla governance per tali mancanze, infine, - conclude la nota - sempre secondo i predetti consiglieri, non sono in alcun modo condivisibili, analizzando, infine, tutto quanto risulta oggetto di tempestiva censura in sede consiliare. Il documento integrale verrà diffuso agli iscritti e risulterà altresì visibile su ciascuna pagina social dei predetti consiglieri".



