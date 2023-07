Si trovava alla deriva su un materassino, al largo di Ischia, in una zona di mare abitualmente percorsa da traghetti e aliscafi. Un 19enne è stato tratto in salvo da una motovedetta della Guardia Costiera isolana, dopo una segnalazione d'allarme giunta alla sala operativa. Il giovane, a causa della distanza dalla riva, non era più in grado di rientrare autonomamente a terra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA