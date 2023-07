Adoc Molise, treni roventi per mancanza di aria condizionata

"Come ogni estate la storia si ripete con cittadini che raccontano di viaggi insopportabili a bordo di vagoni roventi a causa dell'assenza di aria condizionata". E' quanto denuncia in una nota l'Associazione per la difesa e orientamento dei consumatori (Adoc) Molise a margine di alcuni episodi che si sarebbero verificati su treni regionali nelle tratte Roma-Roccaravindola e Campobasso-Napoli.

Per l'Adoc, dunque, "è una situazione assurda ed insostenibile con i disagi per gli utenti dei treni molisani che non finiscono mai e tutto ciò aggrava le condizioni del trasporto regionale. Tra l'altro - prosegue la nota - le aziende che si occupano di trasporto su ferro continuano a non coinvolgere nessuna delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio con le quali non c'è alcun dialogo, trascurando così le richieste e le esigenze degli utenti molisani".



