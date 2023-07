A Ischia un arenile per i diversamente abili

Una spiaggia libera accessibile alle persone con disabilità motoria viene inaugurata stasera ad Ischia, nella zona di San Pietro.

L'iniziativa è del comune capoluogo ischitano che ha attrezzato uno spazio di arenile con passerelle, gazebo per zona comfort all'ombra, spogliatoio e wc dedicati alle persone a mobilità ridotta che potranno godere del mare con l'ausilio delle sedie Job.

La spiaggia per le persone a mobilità ridotta si trova in via Francesco Buonocore, ed è facilmente raggiungibile dal porto e dal centro del comune di Ischia ed è segnalata da una cartellonistica ad hoc.

Come anticipato dal sindaco Enzo Ferrandino, analoghi interventi per rendere le spiagge aperte a tutti saranno realizzati anche in altri arenili ischitani.



