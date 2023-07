Viola il divieto di avvicinarsi alla ex, arrestato

E' entrato nell'abitazione dell'ex fidanzata nonostante il divieto di avvicinarsi alla donna: per questo un 42enne di Piedimonte Matese (Caserta) è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia.

Nei confronti dell'uomo era stato emesso, il 5 maggio scorso, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un provvedimento che gli proibiva di avvicinarsi alla ex fidanzata, dovendo rimanere ad una distanza minima del raggio di 300 metri e, comunque, mantenere una distanza ragionevole al fine di evitare ogni contatto fisico o verbale.

Non è stato così perchè, i carabinieri, intervenuti in seguito a una segnalazione, hannotrovato l'uomo nell'abitazione della 46enne ex fidanzata.

L'arrestato è stato collocato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.



