Marisa Laurito madrina di 'Felicità' su Rai2

Marisa Laurito è la madrina della prima puntata di Felicità 2023 - La stagione dell'amicizia e del rispetto" in onda su Rai2 da sabato 5 agosto alle 12. Saranno sette le nuove puntate del family-tv show di Pascal Vicedomini giunto alla quarta edizione.

"Un gioia e un privilegio inaugurare la ripresa di Felicità con una donna straordinaria amata degli italiani per la sua simpatia il talento e la capacità di rinnovarsi. Marisa è proprio un'icona della felicità e della forza delle donne italiane", dice Vicedomini nell'annunciare anche alcuni ospiti delle prossime puntate tra diverse località italiane: Edwige Fenech da Capri, Claudio Cecchetto da Riccione, Eleonora Giorgi dalla Costa Smeralda, Luca Barbareschi da Filicudi insieme a numerosi protagonisti della festa della perdonanza dall'Aquila, dalle Olimpiadi del cuore da Forte dei Marmi, passando per la festa della Taranta dalla Puglia, gli attori della mostra del cinema di Venezia e tanti artisti internazionali in Italia.

Laurito, di passaggio a Lacco Ameno di Ischia, parla dell'estate di intenso lavoro tra serie tv, teatro e direzione del Trianon di Napoli dove è impegnata con i giovani. La prima puntata di Felicità 2023 segna anche il debutto al fianco di Vicedomini della modella e influencer italoamericana Soleil Sorge in una striscia sul cinema insieme allo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina ed anche in una 'seconda line' sui temi della qualità della vita con il professor Pietro Lorenzetti.

L'attrice Caterina Milicchio si confronterà con educatori per parlare di formazione, ed anche con manager della finanza. Tra gli altri interventi della prima puntata: Pupi Avati, Paola Turci, Raffaella De Laurentiis, Nikita Pelizon, il rapper Moreno e il cantautore Erminio Sinni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA