Film e interpreti premiati al Comicron short film festival

Premiati i film e gli interpreti vincitori dell'ottava edizione del Comicron International short film festival, la manifestazione dedicata esclusivamente ai cortometraggi comici che si è conclusa il 29 luglio a Pontelandolfo, in provincia di Benevento.

Premiati ex aequo per la categoria miglior attore, Antonio Bannò, protagonista del cortometraggio 'Subtitles' e Matteo Cirillo per 'Internet sparito'; migliore attrice Rosario Pardo, per il cortometraggio spagnolo 'Croquetas'; miglior film 'Internet sparito' (con la regia di Matteo Cirillo) e migliore regia 'Subtitles', diretto da Davide Barbieri. Il riconoscimento 'Landolfo d'oro - Premio Gregoretti' è andato alla presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Rosita Marchese, al doppiatore Stefano De Sando, al collettivo The Jackal e a Giobbe Covatta.

Il Festival, che nasce dall'idea di Ugo Gregoretti di creare una manifestazione internazionale dedicata esclusivamente ai cortometraggi comici, è stato realizzato con la direzione artistica di Enrico Caria, coadiuvato da Lucio Gregoretti e Luigi Barletta. A Pontelandolfo, in quattro serate ad alto tasso di divertimento, il pubblico ha assistito alla proiezione dei cortometraggi in concorso. La giuria è stata presieduta dal critico cinematografico Alberto Castellano. I corti vincitori hanno affrontato "in maniera comica e surreale il rapporto dell'uomo con la tecnologia".



