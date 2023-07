Carabinieri irrompono in piazza di spaccio a Caivano, 3 arresti

Blitz antidroga a Caivano per i carabinieri della locale compagnia che in nottata hanno arrestato tre persone, tra cui un diciassettenne incensurato, nel rione 'Case a mattoni' vicino al Parco verde.

I tre avevano da pochi giorni avevano allestito una nuova piazza di spaccio all'interno del condominio con porte blindate e inferiate alle finestre.

I carabinieri di Caivano, appostati da giorni, hanno aspettato che un acquirente entrasse per fare irruzione all'interno. Trovati 14 grammi di cocaina, 92 grammi di hashish e la somma contante di 923 euro ritenuta provento dello spaccio.

Sequestrato anche un sistema di videosorveglianza in Hd.



