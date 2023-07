A Napoli furto a turista in fila per un taxi, polizia lo blocca

Ha approfittato della calca allo stazionamento dei taxi per aprire lo zaino di una turista in fila e rubarne il contenuto. Ma l'uomo, un ventenne libico, è stato fermato dalla polizia nonostante la sua resistenza con calci e pugni. E' accaduto ieri pomeriggio, davanti alla stazione centrale di Napoli.

I poliziotti operanti all'interno della stazione avevano notato subito un soggetto che, con fare sospetto, si aggirava fra persone e bagagli. Poco dopo, l'uomo è uscito all'esterno della stazione e, approfittando della folla in attesa dei taxi, con mossa fulminea ha aperto lo zaino della turista.

Immediatamente, gli operatori sono intervenuti bloccando l'uomo.

Dai successivi accertamenti è emersa a suo carico un' ordinanza di convalida dell'arresto e applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Aosta.





