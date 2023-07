Pedone investito ed ucciso da centauro mentre attraversava

Un uomo di 65 anni è stato investito ed ucciso ieri sera a Agnano mentre stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali.

Poco dopo le 20, è stato un 24enne alla guida di una moto Kawasaki z900, in via Agnano Astroni, a colpirlo: l'uomo è morto sul colpo. Anche il centauro ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

Il conducente, deferito per omicidio stradale, è stato sottoposto ai test, risultati negativi; la moto è stata sequestrata e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.



