Doppiette Osimhen e Simeone, Napoli travolge l'Hatayspor

Doppietta di Osimhen nel primo tempo, doppietta di Simeone nella ripresa: così il Napoli batte 4-0 i turchi dell'Hatayspor nella prima amichevole a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Garcia parte nel suo primo match vero, quello contro il club della massima serie turca, con il 4-2-3-1, con Zielinski a centrocampo vicino a Anguissa e Raspadori da trequartista con Politano e Kvaratskhelia sulle fasce alle spalle di Osimhen. L'allenatore comincia a costruire il suo Napoli, consapevole anche delle assenze. In difesa Di Lorenzo e Olivera sulle fasce con Ostigard centrale insieme a Rrahmani.

Il Napoli è ben determinato e di fronte ai 5000 dello stadio Panzini di Castel Di Sangro, con molti tifosi rimasti fuori per fine biglietti, domina dall'inizio. A destra Politano ha ripreso le sue corse pungenti e al 22' trova la formula del gol: il portiere Kardesler sbaglia un rinvio, Politano prende il pallone e dà l'assist a Osimhen che tira, respinta del portiere ma ancora palla al nigeriano che fa un secondo tiro forte segnando il vantaggio. Esultanza che si ripete dopo 5' ancora con il bomber. Sotto di due gol l'Hatayspor si sveglia e prova con un tiro forte di Mango Fernandez ben deviato in angolo da Meret, mentre Politano su punizione chiama il portiere dei turchi alla deviazione in angolo. La ripresa si apre con la stessa formazione del Napoli, ma al 13' Garcia decide di cambiare tutto, chiudendo la prima prova dei titolari: 11 sostituzioni. Ci prova subito il 23enne fanco-algerino Zedadka che prende la traversa, poi arriva il 3-0 subito firmato da Simeone. Il Napoli pressa la difesa, prova il tiro Zerbin, poi la palla arriva all'argentino che segna. Simeone sfiora anche la tripletta ma alla fine finisce 4-0.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA