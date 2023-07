Controlli dei Cc a Marechiaro,sequestrata barca-bar 4 le denunce

Anche una imbarcazione utilizzata come un vero e proprio bar natante per i bagnanti tra le attrezzature sequestrate dai carabinieri della compagnia di Bagnoli, impegnati in un servizio straordinario a Posillipo assieme al personale della Capitaneria di Porto, nell'ambito di controlli effettuati nella località "Marechiaro - Scoglione".

Durante le operazioni sono stati denunciati per occupazione di suolo demaniale e deturpamento e imbrattamento di cose altrui un 73enne con i suoi 2 figli di 48 e 36 anni e un cittadino del Senegal classe '83.

I militari hanno accertato che i quattro avevano occupato abusivamente un tratto dell'arenile demaniale dove avevano messo 130 sdraio e 10 ombrelloni per l'attività illecita di noleggio.

La barca-bar era ancorata alla scogliera con picchetti in acciaio.



