Al via lavori di messa in sicurezza Galleria Principe a Napoli

Sono iniziati nella serata di ieri i lavori per la messa in sicurezza della facciata della Galleria Principe di Napoli sul lato di via Pessina. L'intervento - si legge in una nota del Comune - ha interessato il lato, ancora sprovvisto di opere di contenimento, sul quale si erano verificati nei mesi scorsi alcuni crolli di calcinacci, mentre il resto delle facciate è stato già messo in sicurezza con reti di protezione.

I lavori sono ad opera dei privati e fanno seguito alle diffide inviate dal Comune.



