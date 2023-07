Accoltellato durante lite in un parcheggio, morto un 28enne

Una lite, poi l'accoltellamento. E' morto così, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni.

Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' dopo un diverbio nato per futili motivi.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola ma lì è deceduto. È al vaglio dell'autorità giudiziaria la posizione di una persona ritenuta responsabile.

La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione da parte degli agenti del commissariato di Nola.



