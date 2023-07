A Sant'Anastasia un presidio dell'Arma per le denunce

In attesa della nuova sede della stazione dei Carabinieri, a Sant'Anastasia (Napoli), in via Primicerio 68, aprirà il posto per la ricezione delle denunce (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, 8:30-13:00 e 14:30-17:00; la domenica e i festivi dalle 8:30 alle 13:00).

L'attivazione del posto ricezione denunce, viene sottolineato, "garantisce il permanere di un presidio dell'Arma dei Carabinieri a Sant'Anastasia, in attesa dei lavori volti alla ristrutturazione complessiva dello stesso stabile, individuato come nuova sede della Stazione Carabinieri".



