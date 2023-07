A Ischia vince la sfilata barca costruita con aiuto 13 disabili

Alla festa di Sant'Anna ad Ischia vince l'inclusività: la 91esima edizione dell'evento è stata vinta dalla barca della Cestistica Ischia-Ischia Baskin allestita con l'aiuto dei 13 giovani diversamente abili isolani che giocano nella squadra di basket inclusivo in cui militano diversamente abili e normodotati.

Erano cinque le barche in gara per Sant'Anna 2023: oltre alla vincitrice hanno sfilato nella baia di Cartaromana anche quella organizzata dall'Area Marina Protetta Regno di Nettuno ("Il pescatore ed il Castello" arrivata seconda ed aggiudicatasi tre premi speciali), quella della associazione Hester realizzata a Forio e quelle dei comuni di Bacoli (vincitrice del premio per l'innovazione) e di San Giorgio a Cremano (dedicata a Massimo Troisi).

La barca vincitrice, intitolata "Tu mettici il cuore sempre" è stata realizzata dal costruttore storico Antonio Cutaneo con la collaborazione degli abitanti della Mandra e degli atleti della squadra di basket tra cui 13 giovani diversamente abili che hanno trascorso diversi giorni insieme ai costruttori al lavoro nella spiaggia a poca distanza da Ischia Ponte e che ieri sera erano tra i figuranti che animavano la sfilata della barca ai piedi del Castello Aragonese.

Come tradizione, dopo la proclamazione della barca vincitrice c'è stato l'incendio pirotecnico del Castello e lo spettacolo dei fuochi artificiali a cui quest'anno ha fatto da sottofondo musicale l'esecuzione dal vivo di Blue Dolphin ad opera del maestro compositore americano Stephen Schlacks.



