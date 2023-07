Uccide la moglie e si spara, in casa i tre figli minorenni

C'erano anche i tre figli minorenni di 8, 13 e 16 anni in casa quando Antonio Di Razza, 50enne operaio metalmeccanico, avrebbe sparato alla moglie Angela Gioiello, casalinga di 39, per poi togliersi la vita con la stessa pistola usata precedentemente. Ed è stato proprio uno dei figli, oltre ai vicini di casa, ad allertare i carabinieri chiamando il 112. I tre non hanno assistito alla tragedia, in quanto in un'altra stanza in quel frangente.

Le indagini sono ancora in una fase embrionale ma - da quanto si apprende - sarebbe stata la gelosia a far scattare la furia omicida dell'uomo. I carabinieri del Nucleo Investigativo, inoltre, hanno accertato che l'uomo non disponeva di porto d'armi e indagano per risalire alla provenienza dell'arma.





