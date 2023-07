Torna 'Restate a Napoli', musica e teatro dal 9 al 16 agosto

Dal 9 al 16 agosto piazza del Plebiscito sarà il grande palco per la III edizione della rassegna estiva di musica e teatro "Restate a Napoli", che presenta 24 spettacoli serali ad ingresso gratuito sotto la direzione artistica di Lello Arena. Un grande cartellone allestito dall'Accademia di formazione spettacolo "C.I.O.E.(')", (Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive) diretta da Arena e dal Comune di Napoli che oggi ha anche annunciato come l'accademia, dopo questo primo anno, proseguirà nel suo percorso.

"Vedremo - ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - un agosto con eventi molto importanti, un'estate dedicata ai cittadini che restano in città e ai turisti che avranno modo di avere tanti spettacoli gratuiti di grande qualità. Mettiamo insieme artisti affermati ed emergenti e diamo un'opportunità di lavoro e per farsi conoscere guardando al futuro della città partendo dai giovani talenti".

Sul palco ci saranno stelle come Nino Frassica, Foja, Maria Nazionale, Roberto Colella de La Maschera, Vincenzo Comunale, Paolo Caiazzo, La Niña con Clementino, Francesco Cicchella ma anche otto spettacoli del progetto "C.I.O.E.". "Siamo molto felici di questa edizione - spiega Arena - per i napoletani e per i turisti, saranno serate straordinarie che tecnicamente non ci potremmo permettere ma con l'amicizia accadono cose molto belle. Ogni sera ci saranno tre spettacoli".

Le serate si aprono alle 19.30 con lo spettacolo dell'accademia, poi dalle 21 le serate delle star con il 9 agosto aperto da Nino Frassica e Los Plaggers Band con uno show comico-musicale intitolato "Tour 2000|3000", il 10 di scena l'attore comico Paolo Caiazzo con "Terroni si nasce" e poi l'11 agosto la folk-rock band Foja con special guest il cantante reggae Valerio Jovine, il 12 agosto la nuova star femminile della canzone napoletana, Carola Moccia in arte La Nina, con special guest Clementino e Big Mama e l'opening di Altea. Il 13 agosto si esibirà Rosalia Porcaro, mentre il 14 Maria Nazionale.

A Ferragosto uno spettacolo inedito di Roberto Colella avrà il featuring a sorpresa di Lello Arena, mentre la chiusura della rassegna è affidata alla comicità napoletana di Vincenzo Comunale il 16 agosto.



