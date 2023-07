P. De Luca (Pd), progetto Balnea è iniziativa meritevole

"Questo è un progetto meritevole.

Doveroso fare un plauso all'amministrazione comunale e alle associazioni che con i fondi destinati al settore sanitario e assistenziale nella regione Campania sono stati in grado di realizzare questo progetto". A dirlo il deputato del Pd Piero De Luca, oggi, nel corso della presentazione a Salerno, del progetto Balnea, nell'ambito del quale è stata inaugurata, sul lungomare Colombo, la prima spiaggia libera accessibile alle persone con disabilità alle quali verranno garantiti una serie di servizi gratuiti.

"La battaglia che dobbiamo fare è questa: c'è un rischio reale di perdere risorse decisive per realizzare progetti come questo, di solidarietà, accessibilità, progetti attenti alle fasce più fragili. L'autonomia differenziata che la Lega sta portando avanti - ha ribadito De Luca - rischia davvero di togliere risorse soprattutto nel Mezzogiorno.

Questa è la battaglia che stiamo facendo. Non è una battaglia strumentale di opposizione politica ma è una battaglia reale che mira a difendere le nostre comunità rispetto a proposte di riforme che rischiano di tagliare fondi decisivi per le famiglie. Ieri è arrivata la notizia che 16 miliardi di euro vengono tagliati, di cui 13 miliardi già destinati a progetti di riqualificazione urbana e cura del territorio. I fatti, purtroppo, confermano che il governo sta lavorando ai danni del nostro Paese. Noi fareno una opposizione fortissima in Parlamento".



