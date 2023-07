Mike Stern domani in concerto al festival Pomigliano Jazz

Mike Stern in concerto domani, 29 luglio, alla XXVIII edizione del festival Pomigliano Jazz. Il chitarrista statunitense si esibirà nell'invaso del parco pubblico di Pomigliano d'Arco (Napoli) con una formazione che include Dennis Chambers alla batteria (già al fianco di Santana e John Scofield), sua moglie Leni Stern alla chitarra elettrica, n'goni e voce, Bob Franceschini al sax e Jimmy Haslip (fondatore di Yellowjackets) al basso elettrico. Una all star band, annunciano gli organizzatori, "al servizio di un grande guitar hero, capace di spaziare tra jazz, rock e fusion con estrema naturalezza". In scaletta, estratti dalla discografia del musicista originario del Massachusetts, considerato una delle figure di primo piano nella storia chitarristica moderna, con una carriera importante e collaborazioni con Miles Davis e Jaco Pastorius.

Ad aprire la sesta serata di Pomigliano Jazz 2023 - dopo le "Interferenze sonore" del dj e producer Marco De Falco alle 20.30 - sarà il duo composto da Giovanni Francesca e Alessandro Tedesco con un concerto chitarra/trombone e l'aiuto dell'elettronica. Dal vivo presentano un live che pesca nel repertorio di Tedesco, con estratti da "Magma", "Lifetime", "Argonauta" e "Harmozein". Programmato e finanziato dalla Regione Campania e dal Ministero della Cultura, il festival è organizzato dalla Fondazione Pomigliano Jazz con Scabec, in partenariato con l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e i Comuni di Pomigliano d'Arco e Avella.

Classe 1953, bostoniano di nascita ma cresciuto a Washington, Mike Stern, si sottolinea, "è un protagonista assoluto della storia della sei corde. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 12 anni, emulando i suoi miti B.B. King, Eric Clapton e Jimi Hendrix. Allievo di Pat Metheny, vanta una carriera di tutto rispetto iniziata sul finire degli anni Settanta in cui spiccano le collaborazioni con i Blood Sweat & Tears, Billy Cobham, Jaco Pastorius, Billy Evans e soprattutto Miles Davis".

Proprio con Miles, con il quale suonò nella turbolenta alba degli anni Ottanta, ha dato vita a tre album: "Man with the Horn", "Star People" e il live "We Want Miles".



