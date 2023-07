Manfredi, molto bene Campo Paradiso che rinasce con Cannavaro

L'acquisto da parte di Fabio Cannavaro del Campo Paradiso di Napoli, dove si allenava Maradona, "è una cosa molto bella. Sapevo che era in trattativa e ne avevamo parlato alcuni mesi fa, ma mi aveva chiesto di mantenere la riservatezza su una questione che è sempre stata molto complicata per le varie implicazioni che aveva avuto". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della presentazione del rassegna estiva di musica e teatro "Restate a Napoli".

Il Campo Paradiso è stato il centro di allenamento del Napoli dal 1975 e per tutti gli anni di Maradona, fino al fallimento di quella società; quella che poi è subentrata, ha abbandonato il campo ubicato in città, nel quartiere di Soccavo. "Ieri - ha spiegato Manfredi - ho sentito Fabio Cannavaro e gli ho fatto i miei auguri, manifestandogli la massima disponibilità da parte del Comune di sostenere questa iniziativa e di facilitare le procedure urbanistiche e amministrative che saranno necessarie. Era un grande obiettivo dell'amministrazione recuperare a una vocazione calcistica il Campo Paradiso, un simbolo della storia del calcio a Napoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA