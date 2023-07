Lavori alla Funicolare di Chiaia, aggiudicata la gara

La gara relativa ai lavori della Funicolare di Chiaia è stata affidata in via definitiva alla ditta Graffer spa di Brescia, leader nei sistemi di trasporto impianti a fune, dopo la verifica di tutti i requisiti amministrativi. A darne notizia è l'Anm.

"Nelle more della sottoscrizione del contratto con il Comune di Napoli - precisa la nota - oggi si è proceduto alla consegna delle attività sotto riserva di legge. Questo consentirà alla ditta, a partire da oggi, di sviluppare il progetto esecutivo per il quale sono già partiti i rilievi tecnici e strumentali necessari. Le prime lavorazioni saranno effettuate a partire da fine settembre 2023. L'apertura al pubblico è prevista tra agosto e settembre 2024".



