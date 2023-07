In mille per il Napoli a Castel di Sangro, selfie con coppa

Tutti pazzi per il Napoli campione d'Italia a Castel Di Sangro. Più di mille tifosi azzurri hanno invaso nel pomeriggio lo stadio Patini dove la squadra ha svolto il primo allenamento a porte aperte. Fila di simpatizzanti anche nel vicino Palasport, classificato zona rossa, dove è stato esposto il trofeo conquistato dai partenopei nella passata stagione.

Il selfie è d'obbligo per piccoli e grandi. Qui è stata allestita anche la "cittadella azzurra" con maglie, gadget e annullo filatelico. La febbre Napoli è salita alle stelle nelle ultime ore se si pensa che, per la prima amichevole in programma domani contro i turchi dell' Hatayspor, si è raggiunto il sold out dei cinquemila biglietti venduti. Nell'elenco dei convocati di Garcia ci sono tutti i big, anche l'infortunato Mario Rui, e sono presenti anche i giovani Obaretin e Coli Saco.

Il Napoli resterà in Alto Sangro fino al 12 agosto. Sono previsti 200 mila tifosi, quattro amichevoli di lusso, una grande festa in piazza e il concerto di Gigi D'Alessio in programma il 5 agosto. 120 unità di forze dell'ordine stanno gestendo l'ordine pubblico unitamente ai 59 steward reclutati dal Comune. Al settimo cielo i tifosi che dalla tribuna incitano i loro campioni. "L'Alto Sangro porta bene al Napoli. Nel 2020 è arrivata qui la Coppia Italia, quest'anno lo scudetto, l'anno prossimo vogliamo la Champions"- gridano dal Napoli Club per caricare la squadra.



