Detenuti con reddito di cittadinanza, sequestrati 207mila euro

Intascavano il reddito di cittadinanza illecitamente, perché non avevano mai dichiarato di essere detenuti o di avere almeno un componente il proprio nucleo familiare in carcere: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Napoli che ha sequestrato oltre 207mila euro a 23 indagati - tra detenuti e loro familiari - grazie ai controlli incrociati eseguiti dai finanzieri di Casalnuovo di Napoli che hanno preso in esame le informazioni acquisite dalla casa circondariale napoletana di Secondigliano e quelle presenti nelle banche dati dell'Inps.

I militari hanno notificato agli indagati un decreto di sequestro emesso dal gip al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola.



