Dall'8 agosto la XXIX edizione dell'Alburni World Jazz Festival

L'8, 9 e 10 agosto torna l'Alburni World Jazz Festival, giunto alla XXIX edizione; l'evento all'insegna della musica, dell'arte e dell'eccellenze gastronomiche si terrà nel borgo medievale di Serre, situato alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai piedi dei Monti Alburni. Il Festival, sottolineano gli organizzatori, "è un punto di riferimento per gli amanti del jazz e della buona musica in generale". I concerti si svolgeranno dalle 21:30 in Piazza Ennio D'Aniello. A partire dallo scorso anno, il festival ha come direttore artistico il cantante jazz Walter Ricci affiancato dalla società Mr.Few che si occupa della produzione.

"Grazie alla sua esperienza e al suo profondo legame con la musica, Ricci - si evidenzia - ha portato una ventata di freschezza e innovazione all'Alburni World Jazz Festival, confermandolo come uno degli eventi di punta nella regione. Per celebrare questa nuova edizione il super ospite è un virtuoso della fisarmonica jazz, infatti il musicista francese, di origini italiane, Richard Galliano tornerà ad incantare il pubblico campano con la sua performance". Galliano si esibirà il 10 agosto. Ad inaugurare l'8 agosto il festival sarà un'a band iconica della musica world ovvero la storica NCCP - Nuova Compagnia di Canto Popolare con a capo la cantante Fausta Vetere. Il 9 agosto ci sarà una serata all'insegna della contaminazione e della condivisione a ritmo di jazz e cantautorato. Il mattatore sarà il direttore artistico Walter Ricci che, con il trio composto dai musicisti Dario Rosciglione al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria, omaggerà il cantante statunitense Nat King Cole icona del jazz americano. A completare i live set saranno la cantante ed autrice Rossella Cosentino e Alessandro Santacaterina strumentista e compositore calabrese. Dopo i concerti le tre sere si concluderanno con i dj set di Aldolà Chivalà. Dice il sindaco di Serre, Antonio Opramolla: "La manifestazione consacra Serre come Città della Musica, ed è un evento longevo; permette a tante persone di conoscere questa bella realtà degli Alburni. Anche l'indotto economico per gli esercenti della nostra comunità non è trascurabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA