Controlli CC Forestale, trovati cumuli di rifiuti

Nell'ambito dei controlli in merito alla campagna sulla tutela del fiume Sarno, i carabinieri forestale di Roccarainola hanno prcoeduto ad una verifica presso un fondo di circa 8000 mq nel comune di Poggiomarino (Na) in uso ad una ditta del posto. I carabinieri hanno rilevato la presenza numerosi cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in stato di abbandono ed esposti agli agenti atmosferici.

L'area ricadeva inoltre all'interno del parco regionale del fiume sarno. Le aree dove insistevano i rifiuti sono state sequestrate; una persona è stata denunciata.



